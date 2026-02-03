Tigres Forge FC vs. Tigres EN VIVO: ¡Gol anulado de Brunetta en la Concachampions! El partido se juega en Ontario, Canadá, y se perfila a ser uno de los más fríos de la historia en Concacaf.

Forge FC y Tigres se enfrentan en el partido de ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 este martes 3 de febrero en el Tim Hortons Field de Ontario, Canadá.

El Forge vs. Tigres se perfila a ser uno de los partidos más fríos en la historia de Concacacaf, por no decir congelado.

Al inicio del partido, la temperatura en Ontario, Canadá es de 17 grados farenheit, unos -8 grados celsius.

El partido de vuelta entre Forge FC y Tigres se celebrará el próximo martes 10 de febrero en el Estadio Universitario por el pase a los Octavos de Final donde se medirán al ganador de la serie entre la Universidad O&M de República Dominicana y FC Cincinnati.

1' Inicia el Forge FC vs. Tigres

El árbitro silba el comienzo del partido de la Primera Ronda desde Ontario, Canadá.

8' ¡Cerca Tigres del gol!

Marcelo Flores recorta por la banda izquierda y asiste a Juan Pablo Vigón que saca disparo en los línderos del área y el balón se va por encima del travesaño.

17' ¡Se salva Tigres del gol del Forge FC!

Centro por la banda derecha y aparece en el segundo poste Ben Paton para sacar un disparo que pasó rozando el poste izquierdo de Nahuel Guzmán.

25' ¡Ojo a Nahuel Guzmán!

El Patón siente un pinchazo en su pierna y su permanencia en la cancha corre peligro.

40' ¡Atajadón del Forge FC!

Pase filrado de Gignac para el pique de Juan Brunetta que saca al portero rival, pero este reacciona de gran manera y le ataja el disparo al argentino.

44' ¡Marcelo Flores casi hace un golazo!

El canadiense saca disparo de volea y el portero del Forge FC vuela para impedir un brutal gol de Tigres.

45' ¡Termina el primer tiempo en Ontario!

El árbitro pita el final de los primeros 45 minutos entre Forge FC y Tigres de la Concacaf Champions Cup.

46' ¡Arranca el segundo tiempo del Forge FC vs. Tigres!

Comienza el complemento en Ontario, Canadá. El partido está 0-0.

Tigres hace dos cambios en busca de adelantarse en el marcador. Guido Pizarro saca del campo a Diego Lainez y Gignac por Ozziel Herrera y Edgar López.

49' ¡Casi anota Tigres!

Buena jugada de Marcelo Flores por la banda izquierda que conecta Juan Pablo Vigón, pero Dimitry Bertaud reacciona bien y se queda con el disparo.

51' Tigres está muy cerca del gol

Otra vez Marcelo Flores mete una diagonal que termina rematando Juan Brunetta, pero al disparo le faltó potencia y Bertaud se queda con el esférico.

52' ¡Atajada de Nahuel Guzmán!

Hoce Massunda se escapa y saca derechazo que el Patón desvía lanzándose a su costado izquierdo.

57' Se salva Tigres



Ismael Oketokoun controla el balón y saca disparo que exige a Nahuel Guzmán.

60' ¡Entra Ángel Correa al partido!

Guido Pizarro saca del campo a Jesús Garza por el campeón del mundo.

65' ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Juan Brunetta!

Centro de Ozziel Herrera por la banda derecha que remata Vigón dentro del área, pero su disparo es tapado y en el rebote aparece Brunetta para perforar las redes.

67' ¡Anulan gol de Tigres!

El árbitro invalida el gol de Brunetta por fuera de lugar tras una revisión del VAR.

75' Más cambios de Tigres en busca del triunfo