André Jardine llena de elogios a futbolista del Olimpia tras triunfo de América
De igual forma el estratega brasileño destacó el regreso de Alejandro Zendejas.
Después de la victoria de América ante Olimpia en la Concacaf Champions Cup, André Jardine destacó el juego del cuadro hondureño y se rindió ante Jorge Benguché que hizo sufrir a la defensa Azulcrema.
En conferencia de prensa el estratega brasileño señaló lo complicado que es jugar en Centroamérica con rivales que se crecen de locales.
“Tienen muy buen equipo, tal vez tengo la dificultad para recordar los nombres , pero el delantero (Jorge Benguché) es muy bueno, mostró todo su potencial, muy fuerte y muy capaz. Nos complicó mucho. De igual forma tienen una defensa muy pensante y entendemos por qué son los campeones de Honduras”, señaló Jardine.
JARDINE ILUSIONADO CON EL REGRESO DE ZENDEJAS
André Jardine se mostró contento con el regreso de Alejando Zendejas y lo importante que fue junto con Brian Rodríguez para sacar la victoria en Honduras y aseguró que ya comienzan a ver al equipo que tanto quiere.
"Brian no estaba para iniciar, tuvo una lesión en el tobillo... creíamos que podía llegar al partido, pero no quería empeorar su lesión. Con Zendejas imaginábamos 45 minuto máximo, pero para él era muy importante empezar a agarrar ritmo y es bueno el regreso de Zende al equipo porque nos da muchas cosas… y buenas sensaciones porque ya viendo a Henry, Zendejas, Brian y Dávila, y viendo al equipo acercarse a lo que queremos y feliz por el regreso de Zendejas", agregó Jardine