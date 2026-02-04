América André Jardine llena de elogios a futbolista del Olimpia tras triunfo de América De igual forma el estratega brasileño destacó el regreso de Alejandro Zendejas.

Después de la victoria de América ante Olimpia en la Concacaf Champions Cup, André Jardine destacó el juego del cuadro hondureño y se rindió ante Jorge Benguché que hizo sufrir a la defensa Azulcrema.

En conferencia de prensa el estratega brasileño señaló lo complicado que es jugar en Centroamérica con rivales que se crecen de locales.

“Tienen muy buen equipo, tal vez tengo la dificultad para recordar los nombres , pero el delantero (Jorge Benguché) es muy bueno, mostró todo su potencial, muy fuerte y muy capaz. Nos complicó mucho. De igual forma tienen una defensa muy pensante y entendemos por qué son los campeones de Honduras”, señaló Jardine.

JARDINE ILUSIONADO CON EL REGRESO DE ZENDEJAS

André Jardine se mostró contento con el regreso de Alejando Zendejas y lo importante que fue junto con Brian Rodríguez para sacar la victoria en Honduras y aseguró que ya comienzan a ver al equipo que tanto quiere.