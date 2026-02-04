Monterrey Horario y dónde ver el Xelajú vs. Monterrey de la Concacaf Champions Cup Los dos clubes inician su búsqueda por la gloria en el torneo más importante a nivel de clubes de la Concacaf.

Video ¿Habrá sorpresa? Así puede ver el Xelajú vs. Monterrey de Concacaf Champions Cup



Xelajú Y Monterrey se enfrentan en el partido de ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 en lo que será la edición 61 del torneo más importante a nivel de clubes de la región.

PUBLICIDAD

El club de la Liga MX, que ya ha ganado cinco veces este torneo, parte como favorito en esta serie ante los guatemaltecos.

Los Chivos, que tienen los Cuartos de Final como su mejor actuación en las siete participaciones en Concachampions, esperan dar los sorpresa ante los mexicanos para avanzar a la siguiente fase.

El encuentro de vuelta se disputará el 11 de febrero en el imponente Estadio BBVA de los Rayados.

Horario y dónde ver el Xelajú vs. Monterrey de la Concacaf Champions Cup

Cuándo es - El partido se juega el miércoles 4 de febrero en el Estadio Cementos Progreso.

A qué hora es - El encuentro arranca a las 7:00 pm tiempo del centro de México. A las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT.