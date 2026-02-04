    Monterrey

    Horario y dónde ver el Xelajú vs. Monterrey de la Concacaf Champions Cup

    Los dos clubes inician su búsqueda por la gloria en el torneo más importante a nivel de clubes de la Concacaf.

    Por:Jaime Bernal
    Video ¿Habrá sorpresa? Así puede ver el Xelajú vs. Monterrey de Concacaf Champions Cup


    Xelajú Y Monterrey se enfrentan en el partido de ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 en lo que será la edición 61 del torneo más importante a nivel de clubes de la región.

    El club de la Liga MX, que ya ha ganado cinco veces este torneo, parte como favorito en esta serie ante los guatemaltecos.

    Los Chivos, que tienen los Cuartos de Final como su mejor actuación en las siete participaciones en Concachampions, esperan dar los sorpresa ante los mexicanos para avanzar a la siguiente fase.

    El encuentro de vuelta se disputará el 11 de febrero en el imponente Estadio BBVA de los Rayados.

    Horario y dónde ver el Xelajú vs. Monterrey de la Concacaf Champions Cup

    • Cuándo es - El partido se juega el miércoles 4 de febrero en el Estadio Cementos Progreso.
    • A qué hora es - El encuentro arranca a las 7:00 pm tiempo del centro de México. A las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT.
    • Dónde ver - El juego lo podrás ver por TUDN, TUDN.com, la app de TUDN y ViX en Estados Unidos.
