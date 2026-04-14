    América

    Horario y dónde ver América vs. Nashville, Cuartos de Final de Vuelta Concacaf Champions Cup

    Las Águilas reciben al equipo de MLS en el Estadio Banorte en busca de su pase a Semifinales.

    Por:Juan Regis
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    Video Concacaf Champions Cup 2026: Horario y dónde ver partidos de Vuelta de Cuartos de Final

    América se alista para la Vuelta de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 ante Nashville con la esperanza de seguir avanzando en el torneo.

    La Ida en Nashville terminó sin goles, lo que significa que América contará con un arma de doble filo para el juego en el Estadio Banorte, pues un gol de visitante del cuadro de la MLS les obliga a ganar sí o sí el juego, gracias a la regla de gol de visitante, si pretender seguir avanzando.

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    La cita es el martes 14 de abril en punto de las 9:30pm, hora del centro de México, 11:30pm del Este. Podrás ver el partido en vivo por TUDN, tudn.com, la aplicación de TUDN y ViX si te encuentras en Estados Unidos.

    HORARIO Y DÓNDE VER AMÉRICA VS. NASHVILLE EN VIVO


    América llega al partido ante Nashville tras el empate a un gol ante Cruz Azul correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 de Liga MX.

    Por su parte, Nashville sumó una victoria el fin de semana en la MLS ante Charlotte por marcador de 1-2.

    • Cuándo es el América vs. Nashville SC de Concacaf Champions Cup: el partido es el martes 14 de abril en el Estadio Banorte.
    • A qué hora es el América vs. Nashville SC de Concacaf Champions Cup: el juego inicia a las 9:30pm, hora del centro de México, 11:30pm del Este.
    • Dónde ver el América vs. Nashville SC de Concacaf Champions Cup: el juego lo puedes ver en su transmisión en vivo por la señal de TUDN, tudn.com, app de tudn y ViX en Estados Unidos.
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