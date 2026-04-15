    América

    Zendejas pide disculpas a la afición del América tras eliminación ante Nashville

    El referente del América hizo una dura autocrítica tras la eliminación de la Concacaf Champions Cup.

    Por:Juan Regis
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    Video Zendejas pide disculpas y revela por qué no aplaudieron a la afición

    Alejandro Zendejas dio la cara tras la eliminación de América de la Concacaf Champions Cup ante Nashville y pidió disculpas a la afición por el fracaso internacional.

    Sobre la falta de contundencia de América, Zendejas resaltó el nivel de los equipos en el torneo de Concacaf y la forma en que suelen motivarse cuando les toca enfrentar a las Águilas.

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    "Es un torneo muy muy difícil de ganar, se ve el nivel que tienen todos los equipos en el torneo, sentía que teníamos el partido controlado, pero al final nos agarran en una desatención y nos toca esta derrota.

    "No creo que sea algo malo, la gente sabe de nuestros jugadores, de nuestra calidad, cada equipo que enfrentamos se defiende de la mejor manera y nos estudian muy bien, es eso".

    AUTOCRÍTICA DE ZENDEJAS Y SE DISCULPA CON AFICIÓN

    El referente del América también fue crítico con el nivel que ha mostrado en el año, plagado de lesiones que no le han permitido estar en su mejor nivel. Además, el extremo derecho detalló por qué el equipo no aplaudió a los aficionados en el Estadio Banorte tras el silbatazo final.

    "No he estado en mi mejor nivel y lo asumo, pero eso no quita que cada partido intento dar lo mejor, la afición se merece más.

    "Me dijeron por ahí que se molestaron porque no les aplaudimos, los entendemos, pedimos disculpas, pero era el enojo de nosotros porque merecíamos ganar".

    América encarará otro desafío, esta vez como parte de la Jornada 15 de la Liga MX, cuando reciba a Toluca también en el Estadio Banorte con miras a puestos de Liguilla, donde las Águilas aún no están clasificadas.

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