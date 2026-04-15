América América vs. Nashville: André Jardine habla sobre su continuidad tras ser eliminado en Champions Cup El estratega brasileño de las Águilas fue claro y directo en conferencia de prensa tras ser eliminado dentro del torneo de la Concacaf.

Video André Jardine habla sobre su ciclo en el América tras quedar fuera de Champions Cup

André Jardine, director técnico del América, habló acerca de su continuidad al frente del club luego de la eliminación en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup a manos de Nashville SC con el Estadio Banorte como escenario.

El estratega brasileño, que cumplió 150 partidos al frente de las Águilas, seguirá sin sumar el trofeo de la zona de la Concacaf a las vitrinas en Coapa, pues fue sorprendido con un gol en casa para no seguir en competición, lo que ha generado versiones sobre su continuidad.

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“Imagino dos hipótesis sobre cerrar un ciclo que es cuando la dirección (deportiva) ya no cree más en nuestro trabajo; el día que tanto (Santiago) Baños o el patrón creen que el mejor camino para América es un cambio tienen total derecho.

“Esta silla, que es pesadísima, pertenece a ellos, ellos deciden y tienen que tener un entrenador que confíe y que tenga total confianza de que está a la altura d ellos objetivos y del trabajo.

“En la segunda hipótesis, es que si yo siento que el grupo no se conecta más conmigo o el grupo está con algún problema internamente, y no es exactamente lo que siento en este momento, ni en relación a la dirección ni al grupo, pero estas cosas del futbol son dinámicas, cambian rápido, mañana va a ser un día importante porque tenemos que hacer el análisis tanto con la dirección como con el grupo de jugadores.

“Y si siento el respaldo de las dos partes, sensación de que es posible seguir y el día que no lo sienta así, va a ser el día que me voy, por cierto”. indicó André Jardine en conferencia de prensa posterior al juego de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup entre América y Nashville SC.