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    Nashville SC se gana el respeto de la afición del América en la Concacaf Champions Cup

    Seguidores de las Águilas despiden entre aplausos a su rival y piden al delantero Cristian Espioza su playera y que fiche por el conjunto de Coapa.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Nashville SC se gana el respeto de la afición del América tras avanzar en Champions Cup

    América fue eliminado por Nashville SC en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 tras caer 0-1 en la vuelta de Cuartos de Final en el Estadio Banorte en un juego en el que las Águilas dieron todo en el segundo tiempo, pero el gol simplemente no se les dio.

    Esa labor y esfuerzo de los americanistas, así como la manera en que el conjunto de la MLS logró el boleto a las Semifinales, fue reconocido por la afición de las Águilas al grado de que aplaudieron a su rival, un gesto que se le debe reconocer a los seguidores locales.

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    Fue a la salida de los jugadores de Nashville SC hacia los vestidores cuando un sector de la afición del América le aplaudieron como parte del reconocimiento de su labor en el torneo internacional.

    Incluso, hubo aficionados que solicitaron la playera a los jugadores visitantes y fue el delantero Cristian Espinoza el que accedió a obsequiar su camiseta a un aficionados de las Águilas, quien le agradeció e incluso le pidieron que fichara con el club para el siguiente torneo.

    Lejos quedaron las rencillas y animadversiones, todo quedó en la cancha y en el plano deportivo sin ir más allá de fanatismos y violencia, pues América quedó fuera de la Concacaf Champions Cup pero la imagen que el club y su afición dejó es impecable por el respeto proferido.

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