América Nashville SC se gana el respeto de la afición del América en la Concacaf Champions Cup Seguidores de las Águilas despiden entre aplausos a su rival y piden al delantero Cristian Espioza su playera y que fiche por el conjunto de Coapa.

Video Nashville SC se gana el respeto de la afición del América tras avanzar en Champions Cup

América fue eliminado por Nashville SC en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 tras caer 0-1 en la vuelta de Cuartos de Final en el Estadio Banorte en un juego en el que las Águilas dieron todo en el segundo tiempo, pero el gol simplemente no se les dio.

Esa labor y esfuerzo de los americanistas, así como la manera en que el conjunto de la MLS logró el boleto a las Semifinales, fue reconocido por la afición de las Águilas al grado de que aplaudieron a su rival, un gesto que se le debe reconocer a los seguidores locales.

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Fue a la salida de los jugadores de Nashville SC hacia los vestidores cuando un sector de la afición del América le aplaudieron como parte del reconocimiento de su labor en el torneo internacional.

Incluso, hubo aficionados que solicitaron la playera a los jugadores visitantes y fue el delantero Cristian Espinoza el que accedió a obsequiar su camiseta a un aficionados de las Águilas, quien le agradeció e incluso le pidieron que fichara con el club para el siguiente torneo.