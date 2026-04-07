    América

    Nasvhille vs. América EN VIVO: ¡Inicia el partido!

    Entra y sigue la transmisión de este partido dentro de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Nashville vs América: Alineaciones de la Concacaf Champions Cup

    El partido Nashville vs. América represnta una de las series de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, ahora en su edición 2026 en los partidos de ida.

    El conjunto azulcrema llega a este cotejo después de dar cuenta del Philadelphia Union dentro de la ronda de los Octavos de Final.

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    Por su parte, el Nashville está en esta instancia después de dar cuenta del Inter Miami de Lionel Messi.

    Acciones del partido Nashville vs. América de la Concacaf Champions Cup

    ¡Inicia el partido entre Nashville vs. América!
    00' El conjunto de la MLS mueve la pelota.

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