Henry Martín La lesión que tiene fuera a Henry Martín de América El delantero aseguró estar frustrado por no poder ayudar al América por sus lesiones.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

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Henry Martín reveló la lesión que padece que no lo ha dejado jugar con las Águilas desde hace varias semanas luego de la eliminación del América de la Concacaf Champions Cup.

La ‘Bomba’ aseguró estar frustrado por no poder ayudar a las Águila debido a las lesiones que no lo sueltan.

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“A veces son cosas que ni yo entiendo, pero tuve un desprendimiento, no sé si lo vaya a decir bien, un tendón que va en la rodilla. Eso me dejó prácticamente cuatro meses fuera sin poder participar”

“Fue una ruptura total del tendón y decidimos no operar porque era la mejor rehabilitación. Por lo que entiendo me dicen los médicos es que tengo un músculo menos en la pierna, en el isquiotibial izquierdo, y mi pierna trabaja con dos músculos de los tres que deberíamos de tener”

“Entonces por eso las recaídas, porque obviamente mi cuerpo está tratando de solventar algo a lo que no está acostumbrado, está tratando de solventar algo exigiéndole la misma fuerza, la misma potencia, la misma velocidad que tiene la otra pierna”

“ Ya no siento nada, pero en los estudios sale que todavía el músculo no está soportando las cargas… sólo es cuestión de paciencia y creo que aquí es lo que menos tengo yo y lo que menos tiene la afición y con justa razón este me desespero, me frustro y me enojo” detalló Henry Martín

HENRY MARTÍN: “EL EQUIPO ESTÁ DESTRUIDO”

Al igual que otros jugadores del América, Henry Martín pidió disculpas por la eliminación y aseguró que el equipo está destruido por el resultado en el estadio Banorte.

“ El equipo anímicamente está destruido. Era algo que soñábamos, que queríamos, que anhelábamos y que siempre estuvimos hablando de ganar algo internacional porque es lo que le falta a este equipo durante mucho tiempo no lo ha podido ganar”