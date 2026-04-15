América Se detiene juego del América vs. Nashville por grito prohibido Aficionados hicieron el grito prohibido por lo que se activó el protocolo anti discriminación de la Concacaf.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Se detiene el juego y se activa el protocolo por el grito prohibido!

Durante el primer tiempo del partido entre América y Nashville por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, cuando el encuentro aún estaba igualado se hizo presente el grito discriminatorio contra el portero rival, provocando la atención de los oficiales del partido.

Fue en el minuto 32, que los aficionados presentes hicieron el grito prohibido en contra del portero rival, por lo que en las bocinas del estadio se lanzó la advertencia para que cesaran como parte de la fase 1 del protocolo estipulado por la Concacaf ante actos de este tipo en los partidos de futbol.

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GRITO DISCRIMINATORIO VOLVIÓ A APARECER EN EL AMÉRICA VS. NASHVILLE

Pese a los avisos en el primer tiempo, para la segunda mitad nuevamente se escuchó el grito de los fans. Esta vez, el silbante Walter López de Gutemala, detuvo las acciones del encuentro. Como es usual, apareció un aviso en la pantalla para que se detuvieran los insultos.

Finalmente tras haberse detenido el encuentro, se pudo volver a disputar. En esta jornada de la Copa de Campeones de Concacaf es la segunda vez que se escucha el grito en un partido que involucra a los clubes mexicanos, pues también sucedió en el duelo de Cruz Azul ante Los Angeles.

Cabe recordar que en caso de que el grito persistiera se podría decretar la suspensión del encuentro como menciona la fase tres del protocolo contra la discriminación y el racismo.