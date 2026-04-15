América Erick Sánchez se disculpa con la afición tras eliminación del América El mediocampista aseguró que el equipo necesita aprender mucho para representar a la afición.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Erick Sánchez tras la eliminación de América: "No representamos a esta gente"

Erick Sánchez pidió disculpas a la afición luego de la eliminación del América de la Concacaf Champions Cup a manos del Nashville en la cancha del estadio Banorte.

Tras la derrota el mediocampista aseguró que no representan al americanismo y que tienen que aprender muchas cosas.

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“Hay mucho qué aprender, en lo personal sentí que no representamos a esta gente, hay cosas que tenemos que cambiar, siempre hay cosas por aprender y tratar de respaldar a esta gente”

“ No hay mucho que decirles, pedirles disculpas por el resultado, por esto, no hay palabras en este momento para justificar ni decir nada, pedirles disculpas”, aseguró Erick Sánchez.

El ‘Chiquito’ Sánchez jugó como titular con el América y fue al minuto 70 cuando abandonó el partido al ser sustituido por Vinicius Lima.