En entrevista con David Faitelson en Faitelson sin Censura de TUDN, el ex de equipos como Cruz Azul, América y Chivas señaló que no está dispuesto a "lamer las patas" que es lo que, a su juicio, habría qué hacer para ser directivo.

"Yo soy de la idea que si me das oportunidad, dámela, y cree en lo que yo puedo darte, y si no te lo doy y me equivoco, yo me voy solo. Pero creo que me preparé, fui a estudiar, todo, fui un cuate muy claro qué es lo que quiero en mi vida, y qué es lo que ya no quiero".