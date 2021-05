'Gullit' Peña, con "nuevos hábitos" y concentrado en la Final con FAS

"Ya tenía varios años que no salían bien las cosas, hay que ser realistas, pero ahorita se nos están dando, estamos trabajando, he cambiado muchas cosas, muchos hábitos y estoy feliz.

"Gracias a dios tengo a la gente que me ama a lado mío, gente que me quiere de verdad, no la que a veces te quiere pero no te quiere ver mejor que ellos, hay muchísimos en este medio. Estoy contento disfrutando de la vida con toda la gente que me ama en estos tiempos que es difícil por la pandemia".