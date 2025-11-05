¿Por qué Guillermo Ochoa corre riesgo de no jugar en el Mundial 2026?
La presencia del experimentado portero en la siguiente Copa del Mundo no es del todo segura.
El sueño de Guillermo Ochoa de estar en su sexto Mundial parece que se aleja más ante la posible decisión tomada por parte de Javier Aguirre.
De cara a los partidos ante Uruguay y Paraguay de la siguiente Fecha FIFA de noviembre, El Vasco dará a conocer la lista de convocados este viernes 7 de noviembre.
De acuerdo a información de Gibrán Araige de TUDN en el programa Insiders, Memo choa no estará una vez más en la lista del técnico nacional para esos compromisos en Torreón, Coahuila y San Antonio, Texas.
"El que sigue brillando por su ausencia, Memo Ochoa. Por lo que me dicen no va a haber sexto Mundial, que al 'Vasco' Aguirre esto que esté jugando en Chipre no lo impresionó y que no le ayudó, digamos. Hablamos mucho que necesita jugar, pero también dónde".
Memo Ochoa fichó con AEL Limassol de Chipre y a pesar de expresar en días pasados de lo complicada que es la liga, también es un hecho que el portero llamó la atención por todos los goles recibidos en sus primeros juegos en aquel país.
Los últimos porteros convocados por Javier Aguirre fueron Luis Malagón, Raúl 'Tala' Rangel, así como Carlos Acevedo, que se espera repitan nuevamente.