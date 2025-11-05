Video Las sorpresas en la convocatoria de Javier Aguirre para Fecha FIFA

El sueño de Guillermo Ochoa de estar en su sexto Mundial parece que se aleja más ante la posible decisión tomada por parte de Javier Aguirre.

De cara a los partidos ante Uruguay y Paraguay de la siguiente Fecha FIFA de noviembre, El Vasco dará a conocer la lista de convocados este viernes 7 de noviembre.

De acuerdo a información de Gibrán Araige de TUDN en el programa Insiders, Memo choa no estará una vez más en la lista del técnico nacional para esos compromisos en Torreón, Coahuila y San Antonio, Texas.

"El que sigue brillando por su ausencia, Memo Ochoa. Por lo que me dicen no va a haber sexto Mundial, que al 'Vasco' Aguirre esto que esté jugando en Chipre no lo impresionó y que no le ayudó, digamos. Hablamos mucho que necesita jugar, pero también dónde".

Los últimos porteros convocados por Javier Aguirre fueron Luis Malagón, Raúl 'Tala' Rangel, así como Carlos Acevedo, que se espera repitan nuevamente.