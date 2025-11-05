    México

    ¿Por qué Guillermo Ochoa corre riesgo de no jugar en el Mundial 2026?

    La presencia del experimentado portero en la siguiente Copa del Mundo no es del todo segura.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Las sorpresas en la convocatoria de Javier Aguirre para Fecha FIFA

    El sueño de Guillermo Ochoa de estar en su sexto Mundial parece que se aleja más ante la posible decisión tomada por parte de Javier Aguirre.

    De cara a los partidos ante Uruguay y Paraguay de la siguiente Fecha FIFA de noviembre, El Vasco dará a conocer la lista de convocados este viernes 7 de noviembre.

    PUBLICIDAD

    De acuerdo a información de Gibrán Araige de TUDN en el programa Insiders, Memo choa no estará una vez más en la lista del técnico nacional para esos compromisos en Torreón, Coahuila y San Antonio, Texas.

    "El que sigue brillando por su ausencia, Memo Ochoa. Por lo que me dicen no va a haber sexto Mundial, que al 'Vasco' Aguirre esto que esté jugando en Chipre no lo impresionó y que no le ayudó, digamos. Hablamos mucho que necesita jugar, pero también dónde".

    Memo Ochoa fichó con AEL Limassol de Chipre y a pesar de expresar en días pasados de lo complicada que es la liga, también es un hecho que el portero llamó la atención por todos los goles recibidos en sus primeros juegos en aquel país.

    Los últimos porteros convocados por Javier Aguirre fueron Luis Malagón, Raúl 'Tala' Rangel, así como Carlos Acevedo, que se espera repitan nuevamente.

    Video ¿La quieres? Esto cuesta la playera de México que usará en el Mundial 2026

    Más sobre México

    1 min
    ¿Cuánto cuesta la playera de México para el Mundial 2026?

    ¿Cuánto cuesta la playera de México para el Mundial 2026?

    Las camisetas del Mundial 2026
    Las camisetas del Mundial 2026
    Las camisetas del Mundial 2026

    Las camisetas del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026.
    18 fotos
    2 min
    Selección Mexicana presenta su playera para el Mundial 2026

    Selección Mexicana presenta su playera para el Mundial 2026

    1 min
    Gilberto Mora podría jugar con México la fecha FIFA pese a fractura

    Gilberto Mora podría jugar con México la fecha FIFA pese a fractura

    1 min
    Revelan acercamiento entre Álvaro Fidalgo y cuerpo técnico de Selección México

    Revelan acercamiento entre Álvaro Fidalgo y cuerpo técnico de Selección México

    Relacionados:
    MéxicoMundial 2026Guillermo Ochoa

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Tráiler: Cómplices
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX