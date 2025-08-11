Video Campeón del mundo revela su amor por el himno de México: “Me lo sé”

Pablo Aimar, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, reveló su admiración por el himno nacional de México, incluso aseguró que se sabe la letra.

Aimar destacó la importancia de los himnos nacionales en un partido de futbol, pues motivan a los futbolistas y calificó al himno mexicano como uno de los más bonitos del mundo.

“Por más que el empujón del himno sea un segundo, vale la pena. Hay unos himnos maravillosos como el de México, yo me sé la letra, hemos jugado un montón de veces. Me sé la primera parte de la letra”, externó el auxiliar de Lionel Scaloni en la Albiceleste en el podcast de Youtube Club Atlético Rock & Roll.

Aimar recordó el partido entre Argentina y México en el Mundial Qatar 2022 y dio sus sensaciones sobre el impacto que tuvo el himno mexicano tanto para los futbolistas de la Albiceleste como para los del Tri.

“Los mexicanos son muy seguidores de su selección en los Mundiales y van un montón. Esa primera parte del himno del segundo partido con México (Qatar 2022), encima que nosotros veníamos muy mal dormidos, y empezó ese himno, ‘vamos a la guerra’, porque dice eso ‘mexicanos al grito de guerra’”, añadió.

Argentina venció a México por 2-0 con un par de golazos de Lionel Messi (64’) y Enzo Fernández (87’) para enderezar su camino tras caer en su debut ante Arabia Saudita (2-1).

El triunfo sobre el Tri fue de vital importancia para la Albiceleste para lograr el pase a los Octavos de Final y a la postre convertirse en campeón del mundo.