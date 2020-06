Andy Najar no teme a Chicharito por tener a Carlos Vela

“Yo tengo a Vela ahí conmigo, el mejor jugador de la liga, no me preocupo por Chicharito”.

“Va muy bien todo, gracias a Dios en lo entrenamientos y esperando con ansia el debut con el LAFC. Muy feliz, me han tratado excelente y eso me hace sentir en casa. Desde el año pasado ellos mostraron el interés y eso me dio a entender que, si alguien está interesado en uno que viene en un mal momento, eso hay que valorarlo y eso me llevó a mí a poder fichar con el equipo”.