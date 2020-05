Alfredo Tame | Bundesliga, el detonador

La manera en la que se determinó al campeón no fue por la clasificación general sino por el promedio de puntos obtenidos por partido por cada uno de los equipos, esto debido a que había un partido pendiente entre el PSG y el Estrasburgo, aun así, el PSG tenía ventaja de 12 puntos sobre el segundo lugar que era el Olympique.

En México, no se sabe bien aún alguna fecha posible ni la forma en la que se podría volver, lo que sí ha sido un consenso general, es que la liga tendrá desenlace deportivo y no por decreto.

¿Cómo me gustaría que volviera la Liga MX? Dependerá del cuándo esto suceda, pero si es la segunda quincena de junio, que es más o menos cuando se vislumbra podría ser, tendríamos alrededor de 45 días para llevar a cabo el torneo, es decir terminar a principios de agosto.

Fechas dobles y Liguilla parece podrían cumplirse si es que es se da en esas fechas, de lo contrario, si se extiende mas la pandemia, me parece que se deberán tomar decisiones de resolverlo directamente en Liguilla.

Del 5 al 12 jugar un partido directo entre ellos, del 5 vs 12, 6 vs 11, etc, ya que la diferencia en puntos es mínima y en su mayoría empatados.