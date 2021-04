¿VOLVERÁ ALAN PULIDO A LIGA MX O EUROPA?

"Es difícil tratar de analizar el futuro, voy viviendo el día a día, sé perfectamente que el futbol es de momentos y no se descarta ninguna posibilidad y se abren puertas para regresar a México o a Europa. En la Liga MX siempre está la posibilidad de regresar en algún futuro, acá estoy viviendo cosas muy lindas, un país muy diferente y me siento cómodo, no sé si acá me toque estar más años o retirarme".