"El mexicano habla, el mexicano habla, y no tiene la más mínima idea de lo que pasa acá, mucha, como lo dices, somos muy pocos mexicanos que estamos en Europa, y como somos pocos, somos el foco de atención y llueven críticas por todos lados. Hay que aprender, disfrutar también, disfrutar que no cualquiera puede estar de este lado, la gente siempre va a hablar, no pasa nada".

Sobre lo que fue su manera de encontrar estabilidad en el Ajax, El surgido de las fuerzas básicas del América comentó: "Todo lleva un proceso de adaptación, no todos los jugadores son iguales, a mí me costó un poco más, me siento muy bien, trato de llevar a cabo lo que el entrenador me pide, a final de cuenta él es quien poner a los jugadores. Me siento en un buen momento, pero se trabaja por más, soy una persona que no se queda conforme con nada y quiero seguir aprendiendo".