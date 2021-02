La agenda deportiva tendrá grandes emociones del 22 al 28 de febrero de este 2021 con partidos importantes en la Champions League, Liga MX, Europa League y actividad en el box con 'Canelo' Álvarez.

El futbol sigue a lo largo del planeta de cara al final del segundo mes del año y en TUDN te damos a conocer cuáles son los juegos más llamativos de esta semana que acaba de empezar.

Los eventos que acaparan los reflectores serán el resto de los partidos de ida de Octavos de Final de la Champions League, así como la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez ante Avni Yildirim en Miami.

LUNES 22 DE FEBRERO

El Porto del 'Tecatito' Corona vuelve a la acción tras vencer a la Juventus la semana pasada y lo hará frente al Marítimo, así como la propia Veccia Signora terminará la jornada en Italia contra el Crotone.

En la Liga MX, Pachuca y Chivas cerrarán la actividad del Guard1anes 2021 en su Jornada 7, en juego que puede ser el adiós del técnico Paulo Pezzolano.

MARTES 23

¡La Chaaaaaaaaaaaaampions! Vuelve el mejor futbol de clubes en el mundo con otros partidos de ida de Octavos de Final con el Atlético de Madrid vs. Chelsea, sin la presencia de Héctor Herrera por COVID, pero con la muy probable participación de Christian Pulisic.

En el otor frente será el choque de delanteros letales con el Lazio vs. Bayern Múnich, cuando Ciro Immobile y Robert Lewandowski se vean frente a frente en el Olímpico de Roma.

RECUERDA QUE TODOS LOS PARTIDOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE Y EUROPA LEAGUE LOS PUEDES SEGUIR A TRAVÉS DE TUDN.

MIÉRCOLES 24





Cargando Video... Otro fuera... Benzema no jugará en la Champions League

Se tendrá acción en Europa de nueva cuenta con la Champions League y ahora será turno de un Real Madrid con nueve ausencias en su visita a Bérgamo ante el Atalanta y el otro compromiso con el Gladbach frente al Manchester City,

Se adelantará la actividad de la Europa League con el partido de vuelta de Dieciseisavos de Final entre Tottenham y Wolfsberger. En España, Barcelona jugará su último partido pendiente ante el Elche.

En la SheBelieves Cup, Canada vs. Brasil y Team USA frente a Argentina serán los dos juegos enmarcan al torneo que se desarrolla en los Estados Unidos.

JUEVES 25

Toda la actividad estará centrada en la Europa League y la resolución de los Dieciseisavos de Final con 15 partidos, donde destacan las vueltas del Napoli vs. Granada, sin Hirving Lozano , AC Milan vs. Estrella Roja, Arsenal vs. Benfica y PSV contra el Olympiakos.

Se pondrá en curso la Jornada 8 del Guard1anes 2021 de la Liga MX con el partido entre Atlético de San Luis y Tigres en punto de las 22:00 horas tiempo del ET.

Cargando Video... Oficial: Canelo enfrentará a Avni Yildirim

RECUERDA QUE CASI TODOS LOS PARTIDOS DE LA LIGA MX LOS PUEDES SEGUIR A TRAVÉS DE TUDN.

VIERNES 26

Comenzará la actividad de partidos en diversas ligas de Europa, pero lo atractivo estará en México con los enfrentamientos entre Puebla vs. Necaxa y Mazatlán vs. Querétaro.

SÁBADO 27

Habrá un partidazo en la Premier League con el Manchester City vs. West Ham y en LaLiga, Barcelona tratará de ganar un partido importante contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán.

En México, el Guard1anes 2021 tendrá triple cartelera con los partidos: Toluca vs. Atlas, América vs. Pachuca y León vs. Cruz Azul.

Además, los reflectores del mundo estarán en el Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins de la NFL, para la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez ante Avni Yildirim.

DOMINGO 28

El último día del mes no se queda atrás en cuanto actividad relevante. Hay Clásico en Holanda con el PSV vs. Ajax y en Inglatera jugarán Manchester United vs. Chelsea.

En La Liga MX terminará la Jornada 8 con los partidos: Monterrey vs. Xolos, Santos vs. Juárez y Chivas vs. Pumas, el partido más llamativo de esta semana en el futbol mexicano.