La agenda deportiva contará con grandes emociones del 1 al 7 de marzo de este 2021 con partidos importantes en la Liga MX, competiciones en Europa, así como el All-Star Game de la NBA.

El futbol sigue a lo largo del planeta en este inicio del tercer mes del año y en TUDN te damos a conocer cuáles son los juegos más llamativos de esta semana que acaba de empezar.

Los eventos que acaparan los reflectores será la doble jornada de la Liga MX, Semifinales de la Copa del Rey, Premier League y la actividad en la NBA con el fin de semana más espectacular.

LUNES 1 DE MAZO

Real Madrid y la Real Sociedad cerrarán la Jornada 25 de LaLiga de España. Los merengues quieren seguir la estela del Atleti de cara al derbi y los donostiarras no perder opciones de Champions League.

En la Liga MX Femenil habrá dos encuentos con: Tigres vs. Toluca y Pachuca vs. Rayadas.

MARTES 2

Comienza la jornada doble en la Premier League, Seria A y en la Liga MX con partidos muy interesantes. En Inglaterra el Manchester City quiere prolongar su buena racha ante Wolves, que sigue sin tener a Raúl Jiménez.

En Italia, la Juventus quiere recuperar la sonrisa y vencer al Spezia para seguir en la lucha por el Scudetto y en la DFB Pokal habrá juegazo entre el Borussia Mönchengladbach ante el Borussia Dormund.

En México, el Guard1anes 2021 pone en curso la Jornada 9 con los siguientes partidos: Atlas vs. Atlético de San Luis, Tigres vs. Toluca y León vs. Puebla.

Cargando Video... ¡Pita, pita y pita! Cruz Azul comanda la tabla del Guard1anes 2021

MIÉRCOLES 3

Bantante cargado luce este día con acción en la Ligue 1 con los 10 partidos de una nueva fecha, además de la Premier League y la Serie A con buenos juegos, pero ninguno demasiado atractivo.

Los reflectores estarán en España con la vuelta de las Semifinales de la Copa del Rey entre Barcelona y Sevilla con el 0-2 en contra del cuadro de Lionel Messi. En Holanda también hay Copa y jugará el Ajax ante SC Heerenveen y la Taça con el Porto contra Braga.

La Liga MX tendrá cuatro partidos y el más llamativo es el del Xolos vs. América en la frontera, mientras que el resto son: Juárez vs. Monterrey, Querétaro vs. Chivas y Cruz Azul vs.Mazatlán FC.

RECUERDA QUE CASI TODOS LOS PARTIDOS DE LA LIGA MX LOS PUEDES SEGUIR A TRAVÉS DE TUDN.

JUEVES 4

Copa de Bélgica con el Genk ante Mechelen, pero todo se centrará en Inglatera cuando el Liverpool y el Chelsea se enfrenten en Anfield Road con Christian Pulisic presente y los lugares de Champions en juego.

En México, Necaxa vs. Pachuca y Pumas vs. Santos darán el cierre a la Jornada 9 del Guard1anes 2021 con esa doble cartelera.

Cargando Video... Edson Álvarez considera que los precios del jugador mexicano impide que emigren

VIERNES 5

Sin descanso alguno, la Liga MX tendrá ahora el comienzo de su Jornada 10 del Guard1anes 2021 con doble cartelera: Atlético de San Luis vs. Toluca y Puebla vs. Tigres.

SÁBADO 6

Habrá un partidazo en la Biundesliga con el Clásico Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund en suelo bávaro y en la Serie A la Juventus tendrá una dura localía cuando reciba a la Lazio de Ciro Immobile, previo a su vuelta a la Champions League.

En México, el Guard1anes 2021 tendrá cuádruple cartelera con los partidos: Atlas vs. Juárez, América vs. León, Monterrey vs. Querétaro y Mazatlán FC vs. Chivas.

DOMINGO 7

El derbi de la capital de España con más que el orgullo se realizará con el Atlético de Madrid vs. Real Madrid en el Wanda Metropolitano. En Holanda PSV y Ajax tendrán acción a primera hora.

Otro derbi se jugará, pero en tierras inglesas con el Manchester City vs. Manchester United, que quizá, pueda ya casi definir la liga a favor de los de Pep Guardiola. La Liga MX tendrá el Santos vs. Necaxa y Pumas vs. Cruz Azul.

Para la audiencia de los Estados Unidos, la realización del All-Star Game de la NBA en Atlanta donde todos los eventos serán ese día: 3-point contest y skills competition será previo al juego, mientras que el dunk contest será al descanso del evento.