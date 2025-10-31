Hay momentos en el camino de un jugador de futbol que pueden cambiar su trayectoria. Para 64 jóvenes seleccionados durante las visorias locales del Tour 2025 de Alianza de Futbol, ese momento llegó del 19 al 23 de octubre, 2025 en IMG Academy (Bradenton, Florida), sede del Allstate Sueño Alianza National Showcase.

Fueron cinco días de trabajo, concentración y competencia frente a scouts de clubes de Liga MX, MLS, USL y programas universitarios, en un entorno diseñado para replicar la exigencia del futbol profesional.

Los jugadores, de 12 a 18 años, llegaron desde las visorías locales realizadas en Dallas, San Antonio, Colorado Springs, Chicago, New York, Salinas, Los Ángeles y El Paso, divididos en tres categorías varoniles y una femenil.

Evaluación en cancha

A lo largo del Showcase, los participantes entrenaron, realizaron sesiones técnicas y disputaron partidos de evaluación.

Los equipos de Alianza se enfrentaron a Prospects Futbol Academy (Florida) y a representativos de IMG Academy, permitiendo a los visores observar desempeño en situaciones reales de juego.

Scouts presentes

América, Atlas, Atlético de San Luis, Austin FC, Bravos de Juárez, Charlotte FC, Chicago Fire, FC Cincinnati, FC Naples, FMF, Houston Dynamo, Monterrey, Nashville SC, New York Red Bulls, Orlando City SC, Pachuca, Real Salt Lake, Santos Laguna, Seattle Sounders FC, Sporting Kansas City, St. Louis City SC, Tampa Bay Rowdies, Tigres UANL y U.S. Soccer.

Formación integral

El Showcase también incluyó charlas enfocadas en el desarrollo personal y mental del jugador:

Greg Garza (ex MLS / Liga MX): salud mental y balance en el proceso formativo.

Diego Valeri (MVP MLS): fundamentos técnicos y toma de decisiones bajo su Maestro Method.

Heath Pearce (ex campitán de la Selección de Estados Unidos): cómo enfrentar lesiones, presión y momentos de incertidumbre en una carrera deportiva.

El mensaje fue claro: el camino profesional requiere tanto disciplina y estabilidad emocional como habilidad técnica.

Resultados

Al cierre de la semana, los visores emitieron 171 invitaciones para procesos, pruebas y evaluaciones adicionales. 39 de los 64 jugadores avanzarán a una siguiente etapa.

Alonso Gutiérrez (Chicago, IL) recibió 13 invitaciones, siendo el jugador con mayor interés por parte de clubes de Liga MX y MLS.

Emma Cardulack (Stamford, CT) fue reconocida como MVP femenil, tras recibir 7 invitaciones de clubes de la Liga MX Femenil.

Tour Alianza de Futbol. Imagen TUDN.

Cierre del Tour 2025