Liga MX Femenil Una exfigura de América sorprende y ficha con Chivas Esta transferencia en el futbol mexicano pocos la vieron venir, ¡crack total!

Video Última hora: exfigura de América ficha con Chivas

Mayra Pelayo, que tuvo paso por el América, se incorpora a Chivas como uno de los movimientos más llamativos rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

El fichaje genera expectativa por su talento, pero también cautela por su reciente recuperación tras una lesión grave de rodilla.

PUBLICIDAD

Pelayo nació en California en 1997, es hija de padres mexicanos y cumple con los criterios de elegibilidad del Rebaño. Su formación se dio en el futbol universitario de Estados Unidos con las Florida Gators, donde desarrolló una sólida base física y táctica.

En el plano profesional debutó en el futbol mexicano con América entre 2020 y 2022, etapa en la que tuvo participación regular sin consolidarse como figura ni levantar títulos. Su mejor versión llegó con Xolos de Tijuana entre 2023 y 2025, periodo en el que se convirtió en referente ofensivo y ganó continuidad en la Selección Mexicana.

Su mayor impacto internacional se registró en la Copa Oro Femenil 2024, cuando marcó el gol del histórico triunfo 2-0 de México sobre Estados Unidos. El tanto fue nominado al Premio Marta al mejor gol del año.