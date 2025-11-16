Video Resumen | América derrota a Chivas y avanza a la Final de la Liga MX

América calificó a la Final de la Liga MX Femenil en su Torneo Apertura 2025 al eliminar a Chivas en Semifinales con un marcador global de 4-0.

Las Águilas de Ángel Villacampa volvieron a ganar el Clásico Nacional por 2-0, ahora en el Estadio Ciudad de los Deportes tras hacerlo en el Estadio Akron hace unos días.

Celeste Espino fue la villana de Chivas con dos errores garrafales. Al minuto 32 Nicki Hernández probó de larga distancia y el balón se le fue entre las manos a la portera rojiblanca.

Espino no se repuso del golpe anímico y al 58’ escupió el balón tras un tiro de Annie Karich, también desde fuera del área, para que Irene Guerrero empujara la redonda para el 2-0.

El Rebaño de Antonio Contreras no pudo repetir lo hecho en la Fase Regular donde en la Jornada 11 se llevó la victoria por 0-2 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

América vs. Tigres es la Final de la Liga MX Femenil

América se enfrentará en la Final del Torneo Apertura 2025 a Tigres que echó en Semifinales a Cruz Azul con un marcador global de 3-2 tras ganar la vuelta por 2-1 en el Volcán.

Las Águilas buscan levantar el tercer título de su historia tras perder tres Finales en los últimos dos años.