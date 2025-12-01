    Liga MX Femenil

    América anuncia grave lesión y dura baja para el Torneo Clausura 2026

    Las malas noticias siguen en las Águilas tras perder la Final de la Liga MX Femenil ante Tigres.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Tras fracaso, América anuncia dura baja por lesión para el Clausura 2026

    Siguen las malas noticias en el América tras perder el título de la Liga MX Femenil. Las Águilas anunciaron la dura baja por lesión de Bruna Vilamala para el Torneo Clausura 2026.

    El conjunto azulcrema comunicó que, durante un entrenamiento, la delantera española sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y será operada en los próximos días.

    PUBLICIDAD

    América omitió el tiempo en que Vilamala estará fuera de las canchas, pero ese tipo de lesión requiere una recuperación de al menos seis meses. Eso significa que la futbolista española se perdería el Clausura 2026.

    La dura noticia llega una semana después de que América perdiera la Final de la Liga MX Femenil ante Tigres con un marcador global de 4-3.

    Bruna Vilamala, de 23 años, participó en 19 partidos del Torneo Apertura 2025 con las Águilas en los que anotó seis goles.

    Cabe destacar que, en 2021, Vilamala ya se había roto los ligamentos, pero de la rodilla derecha, cuando era futbolista del Barcelona Sub-23.

    La afición azulcrema no la está pasando nada bien en los últimos días, pues también vienen de sufrir la eliminación del equipo varonil ante Monterrey en los Cuartos de Final.

    Más sobre Liga MX Femenil

    1 min
    Jennifer Hermoso festeja título con Tigres: "Soy campeona de la p*ta liga mexicana"

    Jennifer Hermoso festeja título con Tigres: "Soy campeona de la p*ta liga mexicana"

    1 min
    Sabrina Enciso le da un raspón al América tras ser campeona con Tigres

    Sabrina Enciso le da un raspón al América tras ser campeona con Tigres

    2 min
    María Sánchez habla del aporte de Jennifer Hermoso en el campeonato de Tigres

    María Sánchez habla del aporte de Jennifer Hermoso en el campeonato de Tigres

    1 min
    Irene Guerrero da la cara tras la derrota de América en la final ante Tigres

    Irene Guerrero da la cara tras la derrota de América en la final ante Tigres

    1:26
    Jennifer Hermoso sorprende con sus palabras tras primer título en México

    Jennifer Hermoso sorprende con sus palabras tras primer título en México

    Relacionados:
    Liga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    Bajo un volcán
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX