América anuncia grave lesión y dura baja para el Torneo Clausura 2026

Video Tras fracaso, América anuncia dura baja por lesión para el Clausura 2026

Siguen las malas noticias en el América tras perder el título de la Liga MX Femenil. Las Águilas anunciaron la dura baja por lesión de Bruna Vilamala para el Torneo Clausura 2026.

El conjunto azulcrema comunicó que, durante un entrenamiento, la delantera española sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y será operada en los próximos días.

América omitió el tiempo en que Vilamala estará fuera de las canchas, pero ese tipo de lesión requiere una recuperación de al menos seis meses. Eso significa que la futbolista española se perdería el Clausura 2026.

La dura noticia llega una semana después de que América perdiera la Final de la Liga MX Femenil ante Tigres con un marcador global de 4-3.

Bruna Vilamala, de 23 años, participó en 19 partidos del Torneo Apertura 2025 con las Águilas en los que anotó seis goles.

Cabe destacar que, en 2021, Vilamala ya se había roto los ligamentos, pero de la rodilla derecha, cuando era futbolista del Barcelona Sub-23.