Una vez que se llevaron su séptimo título de la Liga MX Femenil, la jugadora de Tigres, María Sánchez, habló de lo que significó para el equipo contar con la presencia de una jugadora como Jennifer Hermoso en la cancha.

"Creo que Jennifer Hermoso es una gran jugadora, es una jugadora que admiro y sé que muchas de mis compañeras al igual la admiran muchísimo".

La jugadora felina narró el ambiente de tranquilidad que se vive en el terreno de juego al contar con la española como compañera.

" Hay nervios en cada partido y en una Final es algo diferente, pero al verla, la tranquilidad que nos da al equipo, la comunicación, cómo juega en la cancha contagia al equipo y tener a una jugadora como ella, con esa experiencia que ha ganado una Copa del Mundo al final ayuda a todo el equipo a todas sus compañeras".

Otra jugadora que se convirtió en un referente de las Amazonas fue Jacqueline Ovalle, a quien María Sánchez también ve con mucho respeto e, incluso, confesó que se unió al festejo felino del campeonato del Apertura 2025.

" De hecho está celebrando con nosotras, Jackie es una histórica en el club, ya me había tocado jugar con ella, lo que ha hecho con Tigres a nivel de campeonato, lo que hizo a nivel mundial hace unos meses habla de lo que es ella como jugadora y Tigres como club".

JENNY HERMOSO PARA RATO EN TIGRES

Para Jennifer Hermoso, una vez ganada la Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, sabe que no se equivocó de venir a México, pero admite que es una experiencia que pocos se imaginan hasta que la viven.

"Es especial porque desde que llegué, Jenny se va a México, a una liga exótica, y como lo he dicho, cuando el estadio estaba lleno nadie lo va a sentir hasta que no lo viven, vivir un Volcán con 40 mil personas en una Final nadie va a sentirlo".

Respecto a si considera que su misión está completada o piensa seguir en Tigres, la española dejó claras sus intenciones futuras en el futbol.

