Video Resumen | Con polémica y errores, ¡Tigres es campeón de la Liga MX Femenil!

Un error fue suficiente para que el América viera desvanecerse su sueño de acabar con la maldición de las finales y que Tigres levantara su séptimo título de la Liga MX Femenil después de una memorable remontada en el partido de Ida.

Las Amazonas ahora sí salieron conectadas, jugaron por nota, sin cometer errores y, lo más importante, con la mira puesta en no desaprovechar las oportunidades que les brindaran las Águilas y así lo hicieron.

Tras una presión constante, a los 20 minutos del encuentro, en una jugada a medio terreno, Annie Karich devolvió mal la de gajos a Annia Mejía, quien no pudo alcanzarla, situación que aprovechó Diana Ordoñez para salir a velocidad, enfrentar a Sandra Paños y fusilarla para el primero de Tigres.

El gol fue un golpe psicológico mortal para las azulcrema, se perdieron en la cancha, no encontraban cómo salir de ese bajón producido por un grave error, si por momentos lograban jugarle palmo a palmo a Tigres, ahora lucían vulnerables y descontroladas.

Antes de los 60 minutos el América se complicó las cosas cuando, en una jugada que llevaba poco peligro, Nancy Antonio pateó en la cara a Jennifer Hermoso de forma circunstancial, pero tras la revisión en el VAR se decretó la tarjeta roja para dejar a las suyas con una menos.

Esto mermó aún más las aspiraciones de las capitalinos, se había ido a las regaderas la jugadora que hasta ese momento era el motor del equipo, las azulcremas se quedaron sin alguien que las liderara en el terreno de juego y se notaban perdidas y sin idea de cómo atacar.

Las Amazonas, con toda la experiencia que las caracteriza, simplemente esperaron atrás, bajaron la intensidad y dejaron a las azulcremas hacer el trabajo difícil, cansarlas y esperar a que se consumiera el tiempo.