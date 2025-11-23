    Liga MX Femenil

    Tigres derrota al América y son campeonas del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

    Tigres vs. América:

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Resumen | Con polémica y errores, ¡Tigres es campeón de la Liga MX Femenil!

    Un error fue suficiente para que el América viera desvanecerse su sueño de acabar con la maldición de las finales y que Tigres levantara su séptimo título de la Liga MX Femenil después de una memorable remontada en el partido de Ida.

    Las Amazonas ahora sí salieron conectadas, jugaron por nota, sin cometer errores y, lo más importante, con la mira puesta en no desaprovechar las oportunidades que les brindaran las Águilas y así lo hicieron.

    PUBLICIDAD

    Tras una presión constante, a los 20 minutos del encuentro, en una jugada a medio terreno, Annie Karich devolvió mal la de gajos a Annia Mejía, quien no pudo alcanzarla, situación que aprovechó Diana Ordoñez para salir a velocidad, enfrentar a Sandra Paños y fusilarla para el primero de Tigres.

    El gol fue un golpe psicológico mortal para las azulcrema, se perdieron en la cancha, no encontraban cómo salir de ese bajón producido por un grave error, si por momentos lograban jugarle palmo a palmo a Tigres, ahora lucían vulnerables y descontroladas.

    Antes de los 60 minutos el América se complicó las cosas cuando, en una jugada que llevaba poco peligro, Nancy Antonio pateó en la cara a Jennifer Hermoso de forma circunstancial, pero tras la revisión en el VAR se decretó la tarjeta roja para dejar a las suyas con una menos.

    Esto mermó aún más las aspiraciones de las capitalinos, se había ido a las regaderas la jugadora que hasta ese momento era el motor del equipo, las azulcremas se quedaron sin alguien que las liderara en el terreno de juego y se notaban perdidas y sin idea de cómo atacar.

    Las Amazonas, con toda la experiencia que las caracteriza, simplemente esperaron atrás, bajaron la intensidad y dejaron a las azulcremas hacer el trabajo difícil, cansarlas y esperar a que se consumiera el tiempo.

    El marcador no se movió más, Tigres se impuso al América 1(4)-(3)0 y obtuvo su séptimo título de la Liga MX Femenil en este Torneo Apertura 2025.

    Más sobre Liga MX Femenil

    69 Historias
    Tigres vs. América EN VIVO, Final de Liga MX Femenil: ¡Las Amazonas son campeonas!
    2 min
    Final Liga MX Femenil Tigres vs. América: ¿Le dio frío a Jennifer Hermoso?

    Final Liga MX Femenil Tigres vs. América: ¿Le dio frío a Jennifer Hermoso?

    1:39
    ¿Le dio frío? La reacción de Jennifer Hermoso previo a la Final ante América

    ¿Le dio frío? La reacción de Jennifer Hermoso previo a la Final ante América

    0:25
    ¡Arranca la Gran Final de la Liga MX Femenil!

    ¡Arranca la Gran Final de la Liga MX Femenil!

    0:54
    En la vuelta el Volcán debe estallar: Stephany Mayor

    En la vuelta el Volcán debe estallar: Stephany Mayor

    Relacionados:
    Liga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX