Video Al borde del llanto: Irene Guerrero da la cara tras otra final perdida de América

Irene Guerrero dio la cara luego de que América perdiera su quinta final en la Liga MX Femenil pidió perdón a la afición y prometió que volverán más fuertes.

Tras caer por la mínima ante Tigres en el estadio Universitario, la mediocampista española lamentó no haber podido cerrar la final con la ventaja de tres goles que tuvieron en el juego de ida.

“Obviamente ahora es difícil de explicar, pero creo que si algo nos caracteriza es que cuando nos caemos nos levantamos más fuerte así lo demostramos cada vez que nos ocurre, s é que puede sonar repetitivo el pedir disculpas a la afición, pero de verdad que tratamos de dejarlo todo en el campo”

“Vamos a tratar de aprender de todos los errores que hemos cometido a lo largo de todo el torneo para volver más fuerte y, sobre todo, que no se vuelva a repetir una final como la de hoy”

“Tenemos que cerrar partidos, hoy Tigres mete un gol y se deja de jugar al fútbol nosotras conseguimos hacer tres goles en nuestra casa y creo que debimos de aprender a cerrar ese resultado y haber venido aquí con otro punto de vista”, afirmó Irene Guerrero.