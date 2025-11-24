La futbolista española de Tigres, Jennifer Hermoso, no pudo ocultar su emoción tras ganar su primer título en México en su tercera Final en la Liga MX Femenil.

“Lo voy a decir porque esa palabra me gusta, soy campeona de la puta liga mexicana”, dijo la ‘10’ de las Amazonas en entrevista con la Liga MX Femenil tras la victoria de Tigres por 1-0 sobre América en un Volcán lleno con más de 40 mil aficionados.

PUBLICIDAD

Jennifer Hermoso destacó la remontada que Tigres logró en la Final de ida tras ir perdiendo 3-0 en el descanso en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“Después del jueves la verdad yo creo en todo, creo que todo es posible, que te puede cambiar la vida en un instante. Qué maña tuvimos ese día para sacar un 3-0 que la gente daba muerto a Tigres y hoy en el Volcán con más de 40 mil personas lo hemos conseguido”.

Jennifer Hermoso aterrizó en México en el verano de 2022 para jugar en Pachuca con quien perdió la Final del Clausura 2023 contra América. Para el Clausura 2024 firmó con Tigres y un torneo después perdió la Final ante Monterrey.

“No lo puedo explicar con palabras porque parece fácil cuando lo ganas, pero estás muy lejos de casa, pasa mucho tiempo, muchas cosas y aún te sigues demostrando a ti misma que las cosas con trabajo se pueden cumplir.