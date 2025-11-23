Sabrina Enciso le da un raspón al América tras ser campeona con Tigres

La escuadra de Tigres se proclamó nuevamente campeón de la Liga MX Femenil y Sabrina Enciso lo disfrutó a lo grande donde aprovechó para dejarle un raspón a su exequipo.

Tras la victoria de las Amazonas sobre el América, a la defensora se le vio muy alegre y en los vestuarios se unió con sus compañeras para cantar a todo pulmón la melodía “Mi mayor anhelo”, canción que han adoptado las Águilas como uno de sus ‘himnos’.

Fue a través de redes sociales donde se pudieron apreciar los festejos que tuvieron las futbolistas en los vestidores tras superar al América, donde incluso en uno de ellos se pudo ver el momento en que Sabrina Enciso pasa bailando junto al camión de las Azulcremas que abandonaba el estadio.

La futbolista norteamericana llegó a Tigres para este Apertura 2025 después de tres años con el América donde también consiguió un título de liga.

Tras su salida de las Águilas, Sabrina Enciso seguía cerca al conjunto Azulcrema ya que mantenía una relación sentimental con la figura del América, Alejandro Zendejas.