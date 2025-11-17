    Liga MX Femenil

    Luego de imponerse a Chivas en las Semifinales de la Liga MX Femenil, el técnico del América, Ángel Villacampa reconoció la labor de su cuerpo técnico, con quien salió a dar la conferencia de prensa.

    "Hay que mirar hacia adelante, mirar hacia arriba, no podemos mirar hacia abajo ni hacia atrás, pero lo que sí está claro es que ha sido un torneo muy complejo, muy difícil, por eso creo que era de ley salir con todo el cuerpo técnico".

    El estratega, que sabe que en la Final enfrentará a Tigres, no se olvidó de sus jugadoras, de las que sabe son las artífices de todas las victorias y a quienes también les dio un gran reconocimiento por todo su esfuerzo.

    "Por supuesto a las jugadoras, las jugadoras tiene el foco, todos sabemos cómo es su día a día, lo profesionales que son, lo que han ido mejorando, cómo han ido luchando con todas las dificultades, siempre les pedimos que saquen un poco más".

    Finalmente, ante las palabras del técnico de las Chivas, Antonio Contreras, en el sentido de que pese a eliminación la capital sigue siendo rojiblanca, el estratega de las Águilas femeniles fue claro y prudente en su contestación.

    " La Capital es azulcrema, no voy a decir más".

