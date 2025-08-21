Video Oficial: Jacquie Ovalle a Orlando Pride y es la futbolista más cara de la historia

Suele ocurrir en los deportes, antes que después cualquier récord se supera, incluso los económicos.

Y este jueves, Jacquie Ovalle se convirtió en la nueva futbolista más cara de la historia y pasó de Tigres de la UANL a Orlando Pride por un millón 500 mil dólares.

El conjunto de la NWSL hizo oficial fichaje de la jugadora mexicana proveniente del conjunto de la Liga MX femenil y aunque el comunicado de prensa no menciona la cantidad, sí especifició que se dio "por una cifra récord mundial".

Sin embargo, hace unos días, Vladimir García de TUDN especificó la cantidad: un millon 500 mil dólares. Sí, todo un récord en el balompié de mujeres.

Solo unos días antes, a mediados de julio, el tope lo había impuesto la canadiense Olivia Smith, de 20 años, cuando pasó del Liverpool al Arsenal, actual campeón de la categoria de la Champions League, por un millón de libras esterlinas ( 1 millón 350 mil dólares).

Que a su vez superó a Naomi Girma que en enero de este año pasó del San Diego Wave al Chelsea por 900 mil libras (un millón 218 mil dólares) según apuntó BBC Mundo.

Ovalle es mexicana y tiene 25 años. Le llaman 'La Maga' por su futbol de talento que ofrece a la tribuna. Marcó con Tigres 136 goles y dio 103 asistencias en 294 partidos con Las Amazonas en todas las competencias que participó en el equipo.

Ganó seis títulos de la Liga MX femenil y tres Campeón de Campeonas. Su gol más famoso, el ahora llamado 'Camaroncín', una pirueta con un remate de giro difícil de creer y que se volvió viral rápidamente. Por supuesto, es seleccionada mexicana.

Pese a todo, el nuevo récord, la brecha entre los salarios y los fichajes entre hombres, y mujeres sigue siendo enorme.

Solo hay que recordar que la primera vez que un fichaje varonil superó el millón de libras en Inglaterra, fue el de Trevor Francis y lo pagó el Nottingham Forest hace 46 años como apunta BBC Mundo.

Y el más caro de la historia es el del brasileño Neymar al PSG que pagó 260 millones de dólares en el 2017.