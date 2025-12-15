Liga MX Femenil Este es el calendario de la Liga MX Femenil Clausura 2026 El torneo femenino en México comenzará antes que el varonil donde las campeonas defensoras, Tigres, jugará de visita; Chivas vs. Atlético de San Luis será el primer partido.

Video Tomen nota que el calendario de la Liga MX Femenil Clausura 2026 es revelado

La Liga MX Femenil ya tiene su calendario para el Clausura 2026 con Tigres como el campeón defensor y que iniciará su camino frente al Necaxa en el Estadio Victoria, aunque el primer juego del torneo será Chivas como anfitrión del Atlético de San Luis en el mundialista Estadio Akron.

El primer juego de las felinas en casa para refrendar su séptimo título será ante Puebla el sábado 10 de enero. La reedición de la Final ante el América se jugará el miércoles 25 de marzo en el Volcán.

La Liga MX Femenil Clausura 2026 tendrá cuatro jornadas dobles y el torneo regular concluirá el 25 de abril para dar inicio a la Liguilla. En cuanto al Clásico Nacional, éste se jugará en la Jornada 10 en Guadalajara el domingo 22 de febrero.

En tanto, el Clásico Tapatío será una jornada antes, Fecha 9, con el Chivas vs. Atlas, también en el Estadio Akron, mientras que el Clásico Regio será el viernes 24 de abril por la noche con el Rayadas vs. Tigres.