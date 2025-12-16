Liga MX Femenil Premios The Best: Lizbeth Ovalle gana el Premio Marta de la FIFA 2025 La futbolista mexicana fue reconocida por su golazo de escorpión en el Tigres vs. Chivas de Liga MX Femenil.

Video ¡Histórico! FIFA premia a Lizbeth Ovalle por el mejor gol del año

La mexicana Lizbeth Ovalle hizo historia al ganar el Premio Marta de la FIFA 2025 que es equivalente al Puskas y reconoce a la jugadora con el mejor gol del año en los Premios The Best.

La ganadora del Premio Marta fue anunciada por FIFA y Gianni Infantino a través de un video en redes sociales donde aparece la futbolista mexicana agradeciendo el reconocimiento.

PUBLICIDAD

El gol con el que Lizbeth Ovalle obtuvo el galardón fue el golazo de escorpión que le hizo a Chivas el pasado 3 de marzo en el Torneo Clausura 2025 de la Liga MX Femenil cuando todavía era jugadora de Tigres.

¡Ovación para Lizbeth Ovalle! 🙌



Un gol merecedor del Premio Marta. 😮‍💨 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 16, 2025

“Hola a todos, muy agradecida por ganar el Premio Marta de la FIFA 2025. Desde la nominación, fue un momento muy especial y al ver tantos goles increíbles, incluido uno de Marta con quien hoy tengo el orgullo de compartir equipo, sentí una emoción enorme, cualquiera de esos golazos podía ganar y que el mío haya sido elegido me llena de orgullo”, dijo Lizbeth Ovalle para después dedicarle el premio a la Liga MX Femenil.

“Gracias a la FIFA, afición y quienes votaron por mí. Este premio no es solo mío, también representa la calidad de futbol en México, así es que este premio también es para la Liga MX Femenil y el futbol mexicano. Gracias a mi familia por su apoyo incondicional, y a todas las niñas que siguen y sueñan con jugar al futbol, sigan creyendo que los sueños se cumplan. Muchas gracias”, añadió.

El gol de Ovalle fue nominado junto a otros 10 goles dentro del periodo clasificatorio, que fue del 11 de agosto del 2024 al 2 de agosto del 2025.

Esta es la segunda edición del premio que lleva el nombre de la legendaria delantera brasileña Marta, quien ganó el galardón el año pasado.