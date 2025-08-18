    Liga MX Femenil

    Lizbeth Ovalle se va de Tigres Femenil con récord mundial en venta

    La jugadora mexicana se convertirá en el fichaje más caro de toda la historia del futbol femenino.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Récord mundial! 'Maga' Ovalle se va de Tigres Femenil por esta cifra

    La futbolista Lizbeth Ovalle saldrá de Tigres Femenil como se había manejado, a falta de hacer oficial, su venta histórica a nivel mundial al futbol del extranjero.

    De acuerdo a información de Vladimir García de TUDN, el arreglo por la 'Maga' Ovalle es de dos millones de dólares, que impondrá un récord en una transferencia en el futbol femenino.

    "Jaqueline Ovalle deja de ser 'Amazona', fue vendida al Orlando Pride de la NWSL por una cifra récord de 2 MDD".

    La venta de Lizbeth Ovalle superará la de Olivia Smith que pasó del Liverpool al Arsenal por un valor de 1.3 millones de dólares, esto apenas el pasado 17 de julio.

    PALMARÉS DE LIZBETH OVALLE EN LA LIGA MX FEMENIL


    En 8 años de trayectoria en la Liga MX Femenil con Tigres, Lizbeth Ovalle deja los siguientes número. La mediocampista todavía tuvo acción en este Apertura 2025 con seis juegos y dos anotaciones.


    • 9 títulos (6 de Liga MX Femenil y 3 de Campeón de Campeonas)
    • 136 goles
    • 292 Juegos oficiales.
    Video ¿El gol del año? ‘Maga’ Ovalle anota brutal golazo en el Tigres vs. Chivas

