Tigres vs. América se enfrentan en la Final de vuelta de la Liga MX Femenil Apertura 2025, será la cuarta Final entre ambas escuadras; dos han sido para las felinas y una para las Águilas, que confían en Ángel Villacampa, con el que pretenden dar continuidad a su proyecto.

En conferencia de prensa previo al partido en el Estadio Universitario, el Volcán, Jennifer Hermoso hizo un gesto curioso antes de comparecer ante los medios de comunicación y pidió que apagaran el aire acondicionado, pues con gestos demostró que sentía “frío”, mas no por el rival o el juego en sí.

“El futbol es tan dichoso que el otro día nos dio la oportunidad de creer que en un minuto nos puede cambiar el partido, la vida, después de darlo por muerto resurgimos como ave fénix y una de sus características es que por muy mal que haga las cosas de alguna manera alguna fuerza imparable que tenemos nos hace resurgir”, dijo respecto al juego de ida que perdían 3-0 y empataron 3-3.

¿SE LE DARÁ AL FIN EL TÍTULO DE LIGA MX FEMENIL A JENNIFER HERMOSO?

Campeona Mundial con la Selección de España Femenil, así como en la UEFA Nations League Femenil, Jennifer Hermoso va por un título que se le ha negado desde que llegó a la Liga MX Femenil en el Apertura 2022.

Desde entonces, la delantera española suma tres Finales de Liga disputadas, una con Pachuca y una con Tigres, pero no ha ganado ninguna. Incluso, la primera con las Tuzas fue ante América, su rival en turno.

“ Es mi tercera ya (Final), fue una con Pachuca contra América, y lo diferente de las otras dos es que ninguna cerré en casa. Ésta, nunca quiero desmerecer a Pachuca porque fue el que me abrió las puertas en México y le tengo un cariño enorme, le voy a tener siempre en mi corazón. Pero siempre sentía que tenía algo de Tigres que no conocía.

“Antes de llegar lo sentía y ahora como lo siento es de verdad, a pesar de llevar dos años aquí, esa garra de Tigres me la contagiaron y lo único que pensé era ganar con Tigres y esta Final tengo la suerte de jugarla en casa, con el poder del Volcán y eso será diferente a todo.