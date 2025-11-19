La exigencia que impera en el Club América es por igual tanto en el equipo varonil como en el femenil, ambos compiten en la Liguilla del Apertura 2025, por lo que se tomó una importante decisión en su proyecto a corto plazo.

Se trata del América Femenil, que a horas de la Final de la Liga MX Femenil Apertura 2025 contra Tigres tomó una decisión relevante respecto a la continuidad del director técnico español Ángel Villacampa.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Zaritzi Sosa par TUDN, hay confianza total en Ángel Villacampa y se quedará al frente de las Águilas femenil para el próximo torneo, el Clausura 2026, así como el Final Four de la Copa de Campeones de la Concacaf W.

“Han reconocido el trabajo del técnico español; de siete torneos que ha dirigido las ha metido en la Gran Final en seis ocasiones y confían en que será la oportunidad de ganar la tercer estrella”, reportó Zaritzi Sosa.

¿POR QUÉ ÁNGEL VILLACAMPA SE QUEDA EN EL AMÉRICA FEMENIL?

Los argumentos son bastos y válidos por parte de las Águilas de la Liga MX Femenil para dar continuidad a Ángel Villacampa, de quien destacan su aportación al ecosistema del futbol femenil en México por su competitividad y trabajo bajo presión.

Asimismo, con Villacampa al frente, América Femenil ha sido un equipo espectacular y protagonista en la Liga MX Femenil así como dentro de la zona de Concacaf, además de posicionar al club en estructura deportiva y corporativa.