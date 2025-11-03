Video Fechas y horarios de Cuartos de la Liguilla de Liga MX Femenil

La fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil llegó a su cierre y quedaron definidos los ocho equipos que pelearán por el título.

Tigres y Pachuca, que dominaron el certamen en la fase regular, parten como favoritas para la liguilla que promete duelos de alto nivel entre potencias consolidadas y proyectos en ascenso.

Tigres finalizó en la cima de la clasificación con 42 puntos y una ofensiva de 60 goles, confirmando su condición de potencia en el futbol femenil. Pachuca igualó en unidades y se apoyó en el gran momento de Charlyn Corral, líder de goleo de la temporada.

América y Toluca ocuparon el tercer y cuarto lugar, mientras que Chivas, Rayadas, Cruz Azul y Juárez completaron el grupo de clasificadas a la 'fiesta grande'.

Los Cuartos de Final se jugarán en series de ida y vuelta bajo el formato tradicional: 1° contra 8°, 2° frente a 7°, 3° ante 6° y 4° contra 5°. En caso de empate en el marcador global, avanzará el conjunto mejor posicionado en la tabla general.

Fechas y horarios de los Cuatros de Finao del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil:

TIGRES VS. FC JUÁREZ

Ida: Jueves 6 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Horario: El juego inicia a 18:30 Centro de México. A las 19:30 ET y 16:30 PT en EE.UU.

Vuelta: Domingo 9 de noviembre en el Estadio Universitario

Horario: El juego inicia a las 17:00 horas Centro de México, 18:00 horas ET y 15:00 PT.

PACHUCA VS. CRUZ AZUL

Ida: Miércoles 5 de noviembre Estadio Olímpico Universitario

Horario: 18:00 horas Centro de México. A las 19:00 ET y 16:00 PT en EE.UU.

Vuelta: Sábado 8 de noviembre en el Estadio Hidalgo

Horario: El juego inicia a las 21:00 hrs. Centro de México. A las 22:00 ET y 19:00 PT en EE.UU.

AMÉRICA VS. RAYADAS

Ida: Jueves 6 de noviembre en el Estadio BBVA

Horario: El juego inicia a las 19:15 Centro de México. A las 20:15 ET y 17:15 PT en EE.UU.

Vuelta: Domingo 9 de noviembre en Estadio Ciudad de los Deportes

Horario: El juego inicia a las 19:15 Centro de México. A las 20:15 ET y 17:15 PT en EE.UU.

TOLUCA VS.CHIVAS