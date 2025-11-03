    Liga MX Femenil

    Estas son las fechas y horarios de Cuartos de la Liguilla de Liga MX Femenil

    La fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil llegó a su cierre y ya se conocen los ocho equipos que pelearán por el título.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Fechas y horarios de Cuartos de la Liguilla de Liga MX Femenil

    La fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil llegó a su cierre y quedaron definidos los ocho equipos que pelearán por el título.

    Tigres y Pachuca, que dominaron el certamen en la fase regular, parten como favoritas para la liguilla que promete duelos de alto nivel entre potencias consolidadas y proyectos en ascenso.

    PUBLICIDAD

    Tigres finalizó en la cima de la clasificación con 42 puntos y una ofensiva de 60 goles, confirmando su condición de potencia en el futbol femenil. Pachuca igualó en unidades y se apoyó en el gran momento de Charlyn Corral, líder de goleo de la temporada.

    América y Toluca ocuparon el tercer y cuarto lugar, mientras que Chivas, Rayadas, Cruz Azul y Juárez completaron el grupo de clasificadas a la 'fiesta grande'.

    Los Cuartos de Final se jugarán en series de ida y vuelta bajo el formato tradicional: 1° contra 8°, 2° frente a 7°, 3° ante 6° y 4° contra 5°. En caso de empate en el marcador global, avanzará el conjunto mejor posicionado en la tabla general.

    Fechas y horarios de los Cuatros de Finao del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil:

    • TIGRES VS. FC JUÁREZ

    Ida: Jueves 6 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez.
    Horario: El juego inicia a 18:30 Centro de México. A las 19:30 ET y 16:30 PT en EE.UU.
    Vuelta: Domingo 9 de noviembre en el Estadio Universitario
    Horario: El juego inicia a las 17:00 horas Centro de México, 18:00 horas ET y 15:00 PT.

    • PACHUCA VS. CRUZ AZUL

    Ida: Miércoles 5 de noviembre Estadio Olímpico Universitario
    Horario: 18:00 horas Centro de México. A las 19:00 ET y 16:00 PT en EE.UU.
    Vuelta: Sábado 8 de noviembre en el Estadio Hidalgo
    Horario: El juego inicia a las 21:00 hrs. Centro de México. A las 22:00 ET y 19:00 PT en EE.UU.

    PUBLICIDAD
    • AMÉRICA VS. RAYADAS

    Ida: Jueves 6 de noviembre en el Estadio BBVA
    Horario: El juego inicia a las 19:15 Centro de México. A las 20:15 ET y 17:15 PT en EE.UU.
    Vuelta: Domingo 9 de noviembre en Estadio Ciudad de los Deportes
    Horario: El juego inicia a las 19:15 Centro de México. A las 20:15 ET y 17:15 PT en EE.UU.

    • TOLUCA VS.CHIVAS

    Ida: Jueves 6 de noviembre en el Estadio Akron
    Horario: El juego inicia a las 21:00 hrs. Centro de México. A las 22:00 ET y 19:00 PT en EE.UU.
    Vuelta: Domingo 9 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez
    Horario: El juego inicia a las 21:15 hrs. Centro de México. A las 22:15 ET y 19:15 PT en EE.UU.

    Más sobre Liga MX Femenil

    1 min
    Lista la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

    Lista la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

    7:57
    Resumen | Tigres saca las garras y le saca el empate a Cruz Azul

    Resumen | Tigres saca las garras y le saca el empate a Cruz Azul

    1:37
    ¡Le funciona el cambio a Tigres! Thembi lo empata

    ¡Le funciona el cambio a Tigres! Thembi lo empata

    1:13
    ¡Tigres tiene vida! Potente remate de cabeza de Ordóñez para el 2-1

    ¡Tigres tiene vida! Potente remate de cabeza de Ordóñez para el 2-1

    1:44
    ¡Segundo gol de la Máquina! 'Tepa' Lomelí en el contraremate la manda al fondo

    ¡Segundo gol de la Máquina! 'Tepa' Lomelí en el contraremate la manda al fondo

    Relacionados:
    Liga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX