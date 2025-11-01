    Liga MX Femenil

    Lista la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

    Ya se conocen los ocho conjuntos que se disputarán el título del Apertura 2025.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video Así queda la Liguilla de la Liga MX Femenil

    La Liga MX Femenil ha cumplido con las 17 jornadas del Apertura 2025 y tiene ya a sus ocho clasificados a la Fiesta Grande por la lucha del título.

    Y al final de cuentas, tras ir perdiendo 2-0 ante Cruz Azul en la última fecha, Tigres igualó a dos goles y el punto obtenido en La Noria le ha valido ser el líder del torneo regular y con ello enfrentará a FC Juárez, que terminó octavo, en los Cuartos de Final de la Liguilla.

    Con las mismas 42 unidades, Pachuca, el actual campeón, finalizó en segundo sitio, pero con una diferencia de goleo inferior al de las felinas y por ello su rival será Cruz Azul que se ubicó en el séptimo lugar.

    América se colocó en tercera posición y chocará con Rayadas, septimo, en la Liguilla en el que se antoja como el duelo más atractivo de esta ronda.

    Finalmente, Toluca, cuarto, y Chivas, quinto, cierran la primera ronda de la Fiesta Grande femenil.

    Así quedaron los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil:

    Tigres vs. FC Juárez
    Pachuca vs. Cruz azul
    América vs. Rayadas
    Toluca vs. Chivas

