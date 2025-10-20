Las más grandes jugadoras del futbol nunca caducan, forjan su camino día a día, partido a partido y temporada a temporada sin importar en qué equipo o liga jueguen, ellas nunca dejan de labrar su destino para mejorarlo cada vez más.

Una de esas jugadoras que dejarán huella en la Liga MX Femenil es sin duda Charlyn Corral, quien actualmente podría pasar a la historia si no como la mejor, sí como una de las más grandes jugadoras que ha tenido el futbol mexicano femenil.

En efecto, Corral es una jugadora que nunca ha bajado los brazos, que a pesar de las dificultades y adversidades que ha encontrado en su carrera futbolística, nunca ha cesado en su lucha por ser la mejor, por convertirse no en un referente, sino en una leyenda.

Y para la goleadora del Pachuca el Torneo Apertura 2025 no fue la excepción para hacer más grande su historia, ya que con su gol anotado en la victoria de las Tuzas 2-1 sobre Chivas, Charlyn Corral llegó a 22 goles en la temporada, cifra que ninguna otra jugadora ha logrado en la Liga MX Femenil.

Pero como bien dicen, que la mejor competencia que se puede tener es con uno mismo, esta cifra es la más alta que ha alcanzado en un torneo en su carrera, ya que anteriormente, su máxima cifra fue durante el Clausura 2025, donde sumó 21 dianas, una más que en la competencia previa.

Charlyn Corral se ha proclamado como monarca de goleo individual en cuatro ocasiones en la Liga MX Femenil del futbol mexicano y en en la presente competencia también esta en la lucha por repetir como campeona.

Campeonatos de goleo de Charlyn Corral: