Video ¡Valtteri Bottas sorprende a Checo Pérez y le pide tequila!

Cadillac rompió las redes sociales de todos los amantes de la Fórmula 1 al anunciar a Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos para la temporada 2026.

La F1 aprovechó que la noticia es tendencia para publicar un video en el que se ve la reacción de ambos conductores al momento del anuncio de Cadillac en redes sociales.

Checo Pérez se sorprendió de la aparición especial de Keanu Reeves, mientras que Bottas le pidió al mexicano un par de tequilas para celebrar su regreso a la Fórmula 1.

“Tendrás mucho tequila, no te preocupes”, le respondió el piloto tapatío.

Valtteri Bottas volverá a la F1 tras ser el tercer piloto esta temporada de Mercedes, equipo donde hizo historia a lado de Lewis Hamilton.

El piloto finlandés de 35 años ha logrado 10 victorias en la F1, además de 67 podios, 20 pole positions, 19 vueltas más rápidas y un total de 1797 puntos en 246 carreras.

Mientras que Checo Pérez, también de 35 años, regresará a la Fórmula 1 después de un año sabático tras ser campeón de escuderías en Red Bull Racing a lado de Max Verstappen.

El mexicano ha conquistado seis triunfos, 39 podios, tres pole positions, 12 vueltas más rápidas y un total de 1638 puntos en 281 carreras.