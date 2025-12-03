Checo Pérez estará en el Super Bowl LX tras pago millonario de Cadillac

Video Los millones que pagó Cadillac por tener a Checo Pérez en el Super Bowl

El piloto mexicano Checo Pérez estará en el Super Bowl LX que se celebrará el próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El motivo de la presencia de Checo Pérez es porque Cadillac anunció que en la Final de la NFL presentará la imagen de su auto con el que correrá en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Cadillac contrató un anuncio del Super Bowl en busca de construir una base de aficionados antes de su debut en la F1 en el Gran Premio de Australia de marzo.

The livery is set. See you Super Bowl Sunday



Mark your calendars 🔗 https://t.co/8AvMbPRebR pic.twitter.com/v4OhtpzG5k — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) December 3, 2025

Checo Pérez y Valtteri Bottas serían los protagonistas del anuncio del Super Bowl LX que le dará a Cadillac la oportunidad de ser visto por millones de personas en el mundo.

Cabe destacar que, la Final de la NFL de 2025 rompió récord con una audiencia de 127.7 millones de espectadores en todo el mundo y el show de medio tiempo de Kendrick Lamar fue el más visto de la historia con 133.5 millones de espectadores.

Cadillac está haciendo una inversión millonaria para su debut en la Fórmula 1. Además de toda la publicidad que ha pagado, la escudería también contrató al reconocido actor Keanu Reeves para ser su imagen y presentar a Cadillac al mundo por primera vez.

Para el Super Bowl LX se estima que el gasto por un anuncio de 30 segundos sea de 8 millones de dólares, un récord para el evento, de acuerdo con datos de Adweek.