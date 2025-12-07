Checo Pérez felicita a Lando Norris y lanza dardo a Red Bull

Video Norris frustra quinto título de Verstappen y se corona campeón de la Fórmula 1

Aunque el piloto británico concluyó la última carrera de la temporada 2025 en la tercera posición, la suma de resultados le permitió asegurar el título, reconocimiento que el mexicano destacó en sus redes sociales mientras continúa su preparación para regresar a la Fórmula Uno en 2026 con el nuevo proyecto de Cadillac.

PUBLICIDAD

Pérez compartió una imagen siguiendo el GP de Abu Dabi y escribió un mensaje dirigido al equipo de Woking: “Bravo Lando Norris y a todo McLaren. Felicidades”.

La publicación se viralizó rápidamente y reactivó entre los aficionados el recuerdo del paso del tapatío por la escudería, así como el rol que desempeñó en su etapa con Red Bull Racing, donde su labor estratégica fue clave en diversas luchas por el campeonato.

El mexicano mantiene buenos recuerdos de McLaren, equipo con el que compitió en 2013 tras su destacada campaña con Sauber. Aunque aquel año estuvo marcado por un monoplaza irregular, Pérez consiguió actuaciones sólidas y varios puntos que reforzaron su reputación dentro del paddock antes de partir a Force India.