¿Por qué Keanu Reeves anunció a Checo Pérez en Cadillac?

Video La insólita razón por la que Keanu Reeves anunció a Checo Pérez en Cadillac

Cadillac hizo oficial que Checo Pérez y Valtteri Bottas serán sus pilotos para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y el anuncio lo dio el prestigioso actor Keanu Reeves.

Conocido por sus papeles en Matrix y John Wick, Reeves narra el video con el que Cadillac presentó a sus pilotos y al final del mismo aparece para darles la bienvenida con la frase “los hemos estado esperando”.

Incluso, la Fórmula 1 posteó la reacción de Checo Pérez y Valtteri Bottas al video y el mexicano quedó sorprendido con el cameo del reconocido actor.

¿Por qué Keanu Reeves sale en el video de Cadillac?

La razón por la que el actor libanés de 60 años anunció a Checo Pérez y Valtteri Bottas es porque firmó una alianza con Cadillac rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

“Nos hemos asociado con Keanu Reeves para acoger una nueva docuseries siguiendo nuestra historia completa, desde el primer día hasta el debut en 2026”, informó Cadillac el pasado mes de julio.

Keanu Reeves es un amante del automovilismo, incluso en octubre del 2024 debutó como piloto en la serie Toyota GR Cup en el circuito de Indianapolis Motor Speedway.

El actor terminó la carrera en el lugar 25 después de que se clasificara en la posición 31 de 35 participantes.

Además, en 2009, Reeves participó en la carrera de celebridades del Toyota Grand Prix de Long Beach, la cual ganó mostrando sus grandes habilidades en el volante.