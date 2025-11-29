    Fórmula 1

    Clasificación Fórmula 1: Oscar Piastri gana la pole position del Gran Premio de Qatar

    Otra tarde desastrosa para Lewis Hamilton, quien terminó eliminado en la Q1.

    Juan Regis.
    Se llevó a cabo la clasificación para el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 que se correrá este domingo en el Circuito de Internacional de Losail.

    El piloto de McLaren, Oscar Piastri, se llevó la pole position tras una Q3 un tanto accidentada con cinco minutos restantes en el reloj. La bandera roja detuvo por unos momentos la clasificación luego de que se indentificara un objeto en la pista.

    Casi al mismo tiempo, Charles Leclerc generó suspiros de preocupación tras perder el control de su monoplaza y dar algunos giros que por fortuna no pasaron a mayores.

    ASÍ QUEDÓ LA CLASIFICACIÓN DEL GP DE QATAR DE FÓRMULA 1

    Lando Norris
    Max Verstappen
    George Russell
    Kimi Antonelli
    Isack Hadjar
    Carlos Sainz
    Fernando Alonso
    Pierre Gasly
    Charles Leclerc
    Nico Hulkenberg
    Liam Lawson
    Oliver Bearman
    Gabriel Bortoleto
    Alexander Albon
    Yuki Tsunoda
    Esteban Ocon
    Lewis Hamilton
    Lance Stroll
    Franco Colapinto

    PILOTOS ELIMINADOS EN LA Q1 Y Q2

    La Q1 trajo más problemas para Lewis Hamilton y Ferrari durante el campeonato, luego de que el siete veces campeón presentara dificultades en su monoplaza y perdiera toda posibilidad de competir.

    A la mala suerte y pericia del piloto inglés se le sumaron Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Lance Stroll y Franco Colapinto. Para la Q2 los eliminados fueron Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto y Alex Albon.

