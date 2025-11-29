Clasificación Fórmula 1: Oscar Piastri gana la pole position del Gran Premio de Qatar
Otra tarde desastrosa para Lewis Hamilton, quien terminó eliminado en la Q1.
Se llevó a cabo la clasificación para el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 que se correrá este domingo en el Circuito de Internacional de Losail.
El piloto de McLaren, Oscar Piastri, se llevó la pole position tras una Q3 un tanto accidentada con cinco minutos restantes en el reloj. La bandera roja detuvo por unos momentos la clasificación luego de que se indentificara un objeto en la pista.
Casi al mismo tiempo, Charles Leclerc generó suspiros de preocupación tras perder el control de su monoplaza y dar algunos giros que por fortuna no pasaron a mayores.
ASÍ QUEDÓ LA CLASIFICACIÓN DEL GP DE QATAR DE FÓRMULA 1
Lando Norris
Max Verstappen
George Russell
Kimi Antonelli
Isack Hadjar
Carlos Sainz
Fernando Alonso
Pierre Gasly
Charles Leclerc
Nico Hulkenberg
Liam Lawson
Oliver Bearman
Gabriel Bortoleto
Alexander Albon
Yuki Tsunoda
Esteban Ocon
Lewis Hamilton
Lance Stroll
Franco Colapinto
PILOTOS ELIMINADOS EN LA Q1 Y Q2
La Q1 trajo más problemas para Lewis Hamilton y Ferrari durante el campeonato, luego de que el siete veces campeón presentara dificultades en su monoplaza y perdiera toda posibilidad de competir.
A la mala suerte y pericia del piloto inglés se le sumaron Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Lance Stroll y Franco Colapinto. Para la Q2 los eliminados fueron Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto y Alex Albon.