Video ¿Adiós, Verstappen? Piastri mete presión y la lucha en F1 parece de dos

Se llevó a cabo la clasificación para el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 que se correrá este domingo en el Circuito de Internacional de Losail.

El piloto de McLaren, Oscar Piastri, se llevó la pole position tras una Q3 un tanto accidentada con cinco minutos restantes en el reloj. La bandera roja detuvo por unos momentos la clasificación luego de que se indentificara un objeto en la pista.

Casi al mismo tiempo, Charles Leclerc generó suspiros de preocupación tras perder el control de su monoplaza y dar algunos giros que por fortuna no pasaron a mayores.

ASÍ QUEDÓ LA CLASIFICACIÓN DEL GP DE QATAR DE FÓRMULA 1

Lando Norris

Max Verstappen

George Russell

Kimi Antonelli

Isack Hadjar

Carlos Sainz

Fernando Alonso

Pierre Gasly

Charles Leclerc

Nico Hulkenberg

Liam Lawson

Oliver Bearman

Gabriel Bortoleto

Alexander Albon

Yuki Tsunoda

Esteban Ocon

Lewis Hamilton

Lance Stroll

Franco Colapinto

PILOTOS ELIMINADOS EN LA Q1 Y Q2

La Q1 trajo más problemas para Lewis Hamilton y Ferrari durante el campeonato, luego de que el siete veces campeón presentara dificultades en su monoplaza y perdiera toda posibilidad de competir.