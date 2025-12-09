Fórmula 1 Helmut Marko, crítico de Checo Pérez deja Red Bull Asesor de la escudería de F1 durante 25 años dejará la escudería a finales del 2025.

Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull Racing por más de dos décadas dejará al equipo al final del año confirmó el equipo de Fórmula Uno.

Involucrado en la máxima categoría del automovilismo desde hace más de 60 años, Marko venía siendo objeto de rumores en las últimas semanas y se supo que el lunes tuvo conversaciones con el CEO del equipo austriaco, Oliver Mintzlaff.

Finalmente fue el propio Red Bull quien confirmó la noticia a través de un comunicado de prensa.

"He estado involucrado en el automovilismo durante seis décadas, y los más de veinte años pasados en Red Bull han sido un camino extraordinario y extremadamente exitoso. Ha sido una época maravillosa que he podido ayudar a moldear y compartir con tanta gente talentosa. Todo lo que hemos construido y logrado juntos me llena de orgullo", expresó Marko en el documento.

"Perder el campeonato mundial por tan poco esta temporada me ha conmovido profundamente y me ha dejado claro que ahora es el momento adecuado para poner fin, en lo personal, a este capítulo tan largo, intenso y exitoso.

"Le deseo a todo el equipo que siga teniendo éxito y estoy convencido de que volverán a luchar por ambos títulos mundiales el año que viene", completó.

Involucrado con Red Bull desde 1999, en el que desarrolló el programa de pilotos de la marca que produjo 18 pilotos de la categoría entre ellos Sebastian Vettel y Max Verstappen.

Marko siempre se distinguió por sus duras críticas, cuando tenía que hacerlas, y se recuerdan particularmente las que hizo a Sergio Pérez durante su estadía en el equipo.

“Si quieres ser campeón del mundo no puedes ser un piloto caballeroso. Cuando teníamos un auto con la parte trasera inestable, Checo levantaba el pie, mientras Max seguía acelerando a fondo”, aseguró recientemente.

O esta otra: “Al principio, Checo era bueno. Pero con el tiempo, todo se desmoronó” solo por citar un par.