Lando Norris logra primer título en Fórmula 1 a pesar de triunfo de Verstappen

Video Norris frustra quinto título de Verstappen y se corona campeón de la Fórmula 1

Lando Norris se proclamó este domingo campeón mundial de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, luego de asegurar el tercer puesto en el Gran Premio de Abu Dabi, última cita del calendario, resultado suficiente para mantener la ventaja en el campeonato frente a Max Verstappen, ganador de la prueba.

El neerlandés, cuatro veces monarca de la categoría, llegaba a Yas Marina con una desventaja de 12 puntos y obligado a un escenario perfecto: triunfar y esperar que Norris quedara fuera del podio.

PUBLICIDAD

Aunque lideró con autoridad y sumó la victoria, el piloto de McLaren no cedió terreno y administró con firmeza su posición para cerrar la temporada como nuevo campeón del mundo.

Norris se mantuvo en zona de podio durante casi toda la carrera, evitando riesgos innecesarios y controlando el ritmo para asegurar el resultado que necesitaba. Su constancia en pista terminó por frustrar cualquier aspiración de Verstappen.

El australiano Oscar Piastri completó la buena campaña de McLaren al terminar segundo en Abu Dabi, lo que también le permitió sellar el tercer lugar en la clasificación general, por detrás de Norris y del propio Verstappen, quien lo había superado en la penúltima fecha del campeonato.