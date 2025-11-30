    Fórmula 1

    Max Verstappen gana GP Qatar 2025 para apretar pelea por campeonato

    El piloto de Red Bull aprovechó mala estrategia de McLaren para estar cerca de su pentacampeonato.

    Antonio Quiroga.
    Verstappen está a 12 puntos de Norris para lograr su pentacampeonato en F1.
    La carrera 23 en el calendario de la temporada de Fórmula 2025 dejó a Max Verstappen como ganador del Gran Premio Qatar 2025 para apretar la lucha por el título.

    A pesar de que Oscar Piastri dominó en la Carrera Sprint al ganar la carrera y luego asegurar la pole position, en el Circuito de Losail todo fue diferente.

    Una buena arrancada de Max Verstappen lo colocó segundo detrás del australiano de McLaren y por encima de Lando Norris, pero luego vino el punto clave de la carrera.

    Una Safety Car por toque entre Nico Hülkenberg, que chocó con Pierre Gasly, provocó entrada a pits de prácticamente todos los pilotos, menos de los 'Papaya'.

    La decisión fue cuestionada por los mismos pilotos, en un circuito obligado a hacer dos paradas para cambio de llantas, que cumplieron todos, pero las de McLaren, a destiempo, dejaron a Verstappen como líder.

    Al final, Lando Norris logró subir una posición por descuido de Kimi Antonelli, para dejar la diferencia en 12 puntos y no 10 como todo se perfilaba para el fin de la temporada.

    La carrera en el GP Abu Dhabi 2025 será la siguiente semana, Norris tiene 408 puntos, Verstappen 396 y Piastri 392, un campeonato de pilotos que se decidirá hasta el final.

