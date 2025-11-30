Verstappen está a 12 puntos de Norris para lograr su pentacampeonato en F1.

La carrera 23 en el calendario de la temporada de Fórmula 2025 dejó a Max Verstappen como ganador del Gran Premio Qatar 2025 para apretar la lucha por el título.

A pesar de que Oscar Piastri dominó en la Carrera Sprint al ganar la carrera y luego asegurar la pole position, en el Circuito de Losail todo fue diferente.

Una buena arrancada de Max Verstappen lo colocó segundo detrás del australiano de McLaren y por encima de Lando Norris, pero luego vino el punto clave de la carrera.

Una Safety Car por toque entre Nico Hülkenberg, que chocó con Pierre Gasly, provocó entrada a pits de prácticamente todos los pilotos, menos de los 'Papaya'.

La decisión fue cuestionada por los mismos pilotos, en un circuito obligado a hacer dos paradas para cambio de llantas, que cumplieron todos, pero las de McLaren, a destiempo, dejaron a Verstappen como líder.

Al final, Lando Norris logró subir una posición por descuido de Kimi Antonelli, para dejar la diferencia en 12 puntos y no 10 como todo se perfilaba para el fin de la temporada.