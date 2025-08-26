El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez vuelve a la escena del automovilismo dentro de la Fórmula 1 para la temporada 2026 y luego de un año de estar ‘aparcado’ fuera de las pistas tras su exitoso paso por Red Bull Racing que, sin decirlo, parecen extrañarlo.

A lo largo de su trayectoria en el máximo circuito del deporte motor suma seis Gran Premios ganados, uno con Racing Point en 2020 y el resto con Red Bull Racing en 2021, 2022 y 2023, además de 39 podios conquistados.

CADILLAC, LA NUEVA CASA DE ‘CHECO’ PÉREZ EN LA F1

El piloto tapatío de 35 años de edad, 36 años cumplidos tendrá cuando debute con Cadillac en 2026, probará suerte ahora con la escudería estadounidense tras probar las mieles del éxito con Red Bull Racing de 2021 a 2024 a lado del neerlandés Max Verstappen.

Rumores sobre aparentes roces con Verstappen parece que fueron los detonantes para que ‘Checo’ Pérez dejara al equipo, aunque más tarde tanto el mexicano como Max desmintieron tales versiones.

Su salida impactó en los resultados de la escudería británica e incluso pareciera que también indujo la salida de Christian Horner como director de la escudería de Red Bull Racing.

Su arribo fue una de las noticias más esperadas, incluso en el barrio bravo de Tepito, en la Ciudad de México, comenzaron a vender antes que nadie ropa con distintivos de la escudería Cadillac y Sergio Pérez de manera extraoficial; ahora ese visionario emprendimiento se convirtió en realidad.