Verstappen logra la 'pole' en Abu Dabi y deja el Mundial de F1 al rojo vivo

Video Habrá final de infarto: Verstappen logra la ‘pole’ en Abu Dabi

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón mundial, saldrá en el primer lugar este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, el vigésimo cuarto y último del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Yas Marina.

Verstappen consiguió la pole y arrancará por delante de los dos autos de McLaren, el del inglés Lando Norris -líder del Mundial, con 12 puntos de ventaja sobre el anterior- y el australiano Oscar Piastri, tercero en el certamen y que saldrá desde esa posición.

Lando Norris afronta la última cita con 408 unidades, una ventaja de 12 sobre Max Verstappen (396) y de 16 respecto a su compañero de equipo, Oscar Piastri (392).

Con ese margen, a Norris le alcanza con terminar en el podio para asegurar su primer campeonato de Fórmula 1.

Verstappen, en cambio, necesita ganar y que Lando no ingrese al Top 3 para conquistar su quinta corona consecutiva. Piastri es quien encara el escenario más complejo en el cierre de 2025: está obligado a llevarse el triunfo y confiar en que Norris termine sexto o peor, sin que importe lo que haga el vigente campeón.

Parrilla de salida del GP de Abu Dabi: